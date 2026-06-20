«Это неминуемо»: актриса Ольга Дибцева высказалась о цене внезапной славы

Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

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Каждый артист должен пройти испытание «медными трубами» и остаться человеком.

Звездная болезнь — практически неизбежный этап для артистов, которые внезапно сталкиваются с широкой известностью. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась актриса Ольга Дибцева на премьере фильма «Холоп-3».

По словам артистки, полностью защититься от влияния популярности невозможно. Она пояснила, что главная задача человека в этот период — пройти испытание славой достойно и сохранить нормальные отношения с окружающими.

«Мне кажется, никак (не спастись от звездной болезни. — Прим. ред.). Просто постараться максимально экологично ее прожить. Никого не послав, не испортив со всеми отношения, не испортив себе карьеру», — отметила Дибцева.

Актриса уверена, что резкие перемены в жизни неизбежно влияют на восприятие себя. Особенно это касается тех случаев, когда человек за короткое время проходит путь от неизвестности до всеобщего внимания.

«Если ты был условно неизвестный и резко становишься известным, ты по-любому поймаешь эту звездную болезнь», — заявила артистка.

При этом Дибцева подчеркнула, что не рассматривает популярность через призму заслуженного или незаслуженного успеха. По ее мнению, важнее то, насколько стремительно приходит известность и как человек справляется с новыми обстоятельствами.

«Это неминуемая часть популярности, такой быстрой популярности», — добавила актриса.

По мнению Дибцевой, каждый артист в той или иной степени проходит испытание «медными трубами», однако важно сохранить человеческие качества и не позволить успеху разрушить карьеру и отношения с близкими.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец и экс-солист группы M-Band Никита Киоссе высказался о звездной болезни.

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