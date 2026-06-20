У вас есть право на паузу: психолог назвала способы отдыха без чувства вины

Психолог Голотвина: время для отдыха нужно заранее вписывать в свой график

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Многие люди живут в режиме постоянной гонки: стараются все успеть, но внутри постепенно формируется усталость. Чтобы этого избежать, нужно следовать ряду простых шагов.

Постоянная занятость и страх остановиться могут привести человека к чувству вины даже во время короткого отдыха. Подробнее о том, как правильно «лениться» и не ругать себя за паузу, в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, профайлер и кинетик Кристина Голотвина.

По словам специалиста, многие люди живут в режиме постоянной гонки: стараются все успеть, но внутри постепенно чувствуют усталость и надлом. При этом самый трудный момент наступает не во время активной работы, а тогда, когда человек наконец останавливается.

«Вам знакомо это чувство, когда ты будто белка в колесе крутишься, все успеваешь, а внутри уже надлом, и остановиться страшно», — отметила Голотвина.

Как объяснила психолог, в такие моменты человек может принять потребность в отдыхе за лень. На самом деле, по ее словам, психика просто отвыкла от тишины и покоя, поэтому ее нужно заново приучать к паузам.

«Легализуйте» отдых

Первым шагом специалист назвала «легализацию бездействия». Она посоветовала не воспринимать отдых как случайное отлынивание, а заранее выделять для него время в расписании.

«С 20:00 до 20:15 у меня в календаре стоит „ничего“. Поставьте будильник. И когда он прозвенит, вы не отлыниваете. Вы выполняете план», — пояснила психолог.

Обратите внимание на свое тело

Второй шаг — вернуть внимание к телу. Голотвина порекомендовала сесть, почувствовать опору, поставить обе стопы на пол, сделать вдох и более длинный выдох. После этого стоит задать себе простой вопрос: где я сейчас физически?

По словам специалиста, это поможет переключиться с тревожных мыслей на реальные ощущения. Такой прием сработает как способ снизить внутреннюю панику.

Создайте пространство для расслабления

Третий шаг — создать для себя короткий «кокон» хотя бы на пять минут. Для этого психолог советует выключить экраны, закрыть дверь или надеть наушники без музыки, можно с белым шумом.

«Создайте вокруг себя пространство, куда не долетают сигналы извне. Вы на эти пять минут вне гонки», — сказала Голотвина.

Специалист подчеркнула, что такие паузы лучше делать не тогда, когда сил уже совсем не осталось, а заранее, в качестве профилактики. Иначе организм может ответить болезнью, а психика — апатией.

Также психолог добавила, что на первый раз достаточно 20 минут и трех простых шагов. По ее словам, человеку важно помнить, что он не вечный двигатель, а живая система, которой нужен отдых.

«У живой системы есть право на паузу. Возьмите его», — заключила эксперт.

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