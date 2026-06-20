Ушаков: Москва фиксирует любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Нынешний глава венгерского правительства придерживается иного курса, чем Виктор Орбан.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в подходе премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра к украинскому вопросу просматриваются интересные особенности. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Ушакова, взгляды нынешнего венгерского лидера отличаются от позиции его предшественника Виктора Орбана. При этом российская и венгерская стороны не обсуждали между собой какие-либо конкретные детали, связанные с этой темой.

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов», — отметил Ушаков.

Он добавил, что особенности подхода Мадьяра заметны не только в вопросах, связанных с Украиной, но и в его взаимодействии с партнерами по Европейскому союзу. По словам помощника президента, Москва внимательно наблюдает за дальнейшим развитием ситуации.

Парламент Венгрии избрал лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра новым премьер-министром страны 9 мая. Он сменил Виктора Орбана, который возглавлял правительство 16 лет подряд. Кандидатуру Мадьяра поддержали 140 депутатов, 54 выступили против, один парламентарий воздержался.

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