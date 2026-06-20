Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста в Балашихе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться, но вскоре его задержали сотрудники полиции.

В Подмосковье, в Балашихе, суд приговорил жителя Кубы к трем с половиной годам лишения свободы за нападение на таксиста. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы дела.

По данным агентства, инцидент произошел еще два года назад — осенью 2024-го. Кубинец, одетый в бордовую мини-юбку, темный топ и черные сапоги, сел в такси. Водитель автомобиля принял осужденного за женщину латиноамериканской внешности и не ждал «подвоха».

Во время поездки иностранец незаметно вытащил из кармана брюк мужчины 77 тысяч рублей. Когда водитель обнаружил пропажу, то попросил «гражданку» вернуть ему деньги. Пассажир отказался. Тогда таксист попытался закрыть двери автомобиля и вызвать сотрудников полиции. Тем временем пассажир достал нож и набросился на мужчину.

В ходе потасовки водитель выхватил сумочку кубинца и открыл, но украденных денег там не оказалось. В конечном итоге преступнику удалось распылить в лицо таксиста перцовку и сбежать.

После случившегося потерпевший вызвал правоохранителей. Вскоре иностранца задержали. В ходе ареста, как указано в материалах дела, он оказал сопротивление. В частности, распылил перцовый баллончик в лицо полицейского. На суде осужденный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном преступлении. Суд счел это как смягчающее обстоятельство и приговорил иностранца к трем с половиной годам лишения свободы. Наказание иностранец будет отбывать в колонии общего режима.

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