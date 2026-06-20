«Я уже скучаю по тебе»: звезды «Друзей» почтили память Берроуза

Фото: Instagram*/mleblanc

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Сердце создателя популярных ситкомов перестало биться 19 июня.

Звезды сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» от всего сердца почтили память одного из самых влиятельных режиссеров в истории телевидения Джеймса Берроуза в связи с его кончиной в возрасте 85 лет. Теплыми словами и воспоминаниями о мэтре артисты поделились в соцсетях.

В частности, актер Мэтт Леблан, который сыграл в «Друзьях» Джоуи, отметил, что Берроуз оказал не только на него, но и на других его коллег огромное влияние. Артист искренне рад был работать с таким гением, как Джеймс.

«Вы, сэр, настоящий кумир на многих уровнях. <…>. Вас будет не хватать. Благослови вас Бог», — написал Леблан.

Другая звезда «Друзей» — актер Дэвид Швиммер — добавил, что Берроуз мог на экране выразить лучшее в каждом артисте. Его тепло, смирение и щедрость заставили всех почувствовать себя в безопасности.

«Я уверен, что мы не были единственными участниками, которые почувствовали это», — написал Швиммер, который получил известность благодаря роли Росса.

Еще актер сказал, что за годы совместной работы Берроуз стал для него вторым отцом, который всегда поддерживал и вдохновлял.

«Джимми, я уже скучаю по тебе и навсегда благодарен тебе. Спасибо за то, что ты был таким замечательным режиссером, наставником и другом», — заключил артист.

Память выдающегося режиссера также почтили актриса Лиза Кудроу, которая сыграла Фиби в «Друзьях», а также актер Кунал Найяр из «Теории большого взрыва».

Джеймс Берроуз умер 19 июня в окружении родных и близких. Причина пока не разглашается. Он был известен тем, что умел создавать «химию» между актерами, превращая их в настоящие семьи на экране. Режиссер сыграл ключевую роль в успехе «Друзей», лично собрав и познакомив актеров перед началом съемок.

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