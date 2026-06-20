Причиной смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем мог стать укус обезьяны

Фото: Instagram*/irtemece

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Актриса отпраздновала 35-летие и умерла на следующий день на руках собственной матери.

В деле о загадочной смерти 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем появились новые подробности. Адвокат семьи знаменитости Угур Геккоюн сообщил, что звезда сериала «Клюквенный щербет» могла скончаться от укуса обезьяны. Об этом написала газета Т24.

По словам юриста, во время судебной экспертизы на теле Эдже — на левой руке — патологоанатом обнаружил три раны. Предположительно, их могла нанести обезьяна, когда актриса отдыхала в Таиланде.

Эксперты сходятся во мнении, что укусы обезьян могут вызвать сепсис (заражение крови. — Прим. ред.), именно это могло стать причиной остановки сердца молодой артистки. Чтобы установить или исключить это, семья звезды турецких сериалов уже обратилась в прокуратуру с просьбой провести дополнительные анализы.

Адвокат также добавил, что в Таиланде актриса была за неделю до своей гибели.

Эдже Иртем скончалась 15 июня. Ее тело без признаков жизни обнаружила родная мать. Женщина долго не могла разбудить дочь, после чего вошла в комнату и обнаружила артистку в неподвижном состоянии. Трагедия произошла на следующий день после празднования дня рождения Эдже.

Ранее мать актрисы назвала возможную причину смерти дочери. По ее словам, на празднике Иртем выпила много алкоголя, а затем приняла сильную дозу антидепрессантов.

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