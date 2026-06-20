Подпись Максима Фадеева в документах об авторских правах оказалась поддельной

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Следствие объединило уголовные дела подозреваемых Кувшинова и Черкасова о мошенничестве в особо крупном размере.

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения продюсера Максима Фадеева подтвердила, что его подпись на документах была подделана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

По данным следствия, инициатором схемы был находящийся в СИЗО генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов, а также саунд-продюсер певицы Линды Михаил Кувшинов.

Защита Фадеева считает, что инициатором схемы с подделкой подписи на авторских документах был находящийся в СИЗО генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов, который обманул саунд-продюсера певицы Линды и саму артистку, и те на протяжении многих лет ничего не знали о схеме.

В свою очередь, следствие объединило уголовные дела Кувшинова и Черкасова о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от их действий превышает один миллион рублей, что грозит до десяти лет лишения свободы. Оба фигуранта вину не признают.

Как ранее писал 5-tv.ru, Тверской районный суд Москвы продлил до 20 августа домашний арест директору певицы Линды Михаилу Кувшинову, который обвиняется в мошенничестве, связанном с правами на музыкальные произведения продюсера Максима Фадеева.

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