Кир Стармер может покинуть свой пост в ближайшие дни

Фото: Reuters/Isabel Infantes

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Окончательное решение премьер-министр примет после обсуждения с супругой и другими членами семьи.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни может принять решение об уходе в отставку. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Несмотря на публичные заявления о желании остаться на посту премьера, пишут журналисты, Стармер в частных беседах признавал, что многие депутаты правящей Лейбористской партии хотят видеть его отставку.

На решение премьера повлияет разговор с супругой Викторией и другими членами семьи в эти выходные.

Как ранее писал 5-tv.ru, на прошлой неделе Кир Стармер открыто отказался уходить в отставку на фоне политического кризиса. Он заявил, что не покинет свой пост, несмотря на уход в отставку сразу четырех ключевых фигур в министерстве обороны, включая самого министра.

Отставки в британском правительстве произошли из-за сокращения оборонного бюджета. Изначально планировались инвестиции в 18 миллиардов фунтов, но итоговая сумма была урезана до 13,5 миллиардов фунтов на три года, что, по мнению экспертов, не покрывает реальные потребности.

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