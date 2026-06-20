Фото: www.globallookpress.com/E]Onelio Dominguez

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Туристов и персонал переместили в безопасные зоны.

В Доминиканской Республике огонь охватил отель. Об этом сообщило издание El Nacional.

На курорте в городе Байяибе на юго-востоке страны произошел крупный пожар. Огонь охватил здание отеля. На место прибыли экстренные службы. Всех находившихся в здании людей эвакуировали.

По данным журналистов, туристов и персонал переместили в безопасные зоны, включая территорию пляжа. В настоящее время спасатели продолжают тушить возгорание.

По предварительной информации, жертв нет. Пострадавшим от задымления оказывается вся необходимая медицинская помощь. Причины возгорания устанавливаются.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Ялте вспыхнул двухэтажный дом, где проживали несколько семей. На месте происшествия обнаружили трех погибших, еще двое пострадали. Кроме того, обрушилась кровля здания. Общая площадь возгорания составила более полутысячи квадратных метров.

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