Фото: Reuters/Stoyan Nenov

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Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима высшей государственной награды страны.

Польша обнаружила сторонников нацизма на Украине. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.

«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее Навроцкий объяснил свое решение тем, что орден является символом высочайшего доверия и благодарности польского народа, требующего от награжденного соответствующего отношения к историческим ценностям.

Причиной для лишения президента Украины ордена Белого Орла, как пояснил Навроцкий, стало решение Киева о присвоении имени «Героев УПА*» (Украинской повстанческой армии. — Прим. ред.) Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ. Это решение глава Польши принял по итогам консультаций с капитулой.

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* — организация внесена в перечень с экстремистских и запрещена в России.