Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дирижера доставили на скорой в больницу.

Дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил митрополит Иларион.

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни!» — написал священнослужитель.

Владимир Спиваков — выдающийся скрипач и дирижер, известный далеко за пределами России. Он является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Спиваков активно развивает музыкальное искусство, организуя фестивали и конкурсы, которые открывают новые горизонты для талантливых исполнителей. С 1989 по 2022 год он возглавлял Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция), который стал известной площадкой для представления классической музыки. Не менее важной инициативой Спивакова стало создание в 1994 году Международного благотворительного фонда, который направлен на профессиональную поддержку юных дарований в сфере искусства и способствует созданию оптимальных условий для их развития и творческого роста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.