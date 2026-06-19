В Петербурге пьяный водитель сбил девятилетнего мальчика

Фото, видео: 5-tv.ru

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Также пострадали два дерева и ограждения.

Пьяный водитель сбил девятилетнего мальчика в Петербурге. Видео с места происшествия публикует 5-tv.ru.

На кадрах видны разлетевшиеся детали от авто, помятая машина, снесенные с корнем два дерева и поврежденные ограждения.

Известно, что инцидент произошел, когда мужчина за рулем автомобиля, сдавая назад, наехал на ребенка, который гулял на местной площадке возле дома.

В момент ДТП, по предварительной информации от очевидцев, водитель был пьян.

Мальчика экстренно госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как ранее писал 5-tv.ru, на севере Москвы 16-летний подросток за рулем электромопеда сбил четырехлетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в ближайшую больницу.

До этого водитель автомобиля наехал на восьмилетнего мальчика во дворе жилого дома на Булатниковской улице в Москве. Прокуратура Южного административного округа начала проверку инцидента.

В конце апреля в Самаре из-за сильного ветра упавшее дерево насмерть придавило 12-летнюю девочку. Ее подруга, 2013 года рождения, получила травмы и была госпитализирована. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку.

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