Фото: www.globallookpress.com/Liu Lei

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Движение других составов было приостановлено.

В Стамбуле поезд метро сошел с рельсов, после чего движение других составов было приостановлено. Об этом сообщило издание TRT Haber.

Инцидент произошел в 19:05 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.) на линии М4 в районе Бостанджи в азиатской части Стамбула. Состав следовал по линии М4 Кадыкей — Аэропорт Сабиха Гекчен.

В результате инцидента по меньшей мере три человека пострадали. Их экстренно доставили в городскую больницу. Остальные пассажиры были эвакуированы по тоннелю.

Движение поездов между станциями Кадыкей и Кючюкьялы было приостановлено. На место происшествия прибыли пожарные, парамедики и сотрудники метрополитена. Причины произошедшего устанавливаются.

Как ранее писал 5-tv.ru, в начале мая поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов, врезавшись в автокран. В результате аварии погиб машинист, его помощник получил тяжелые травмы, а водитель автокрана чудом остался в живых.

А в начале июня человек упал на рельсы на южном участке Замоскворецкой линии метро в Москве, парализовав движение поездов.

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