Загоревшийся электросамокат полностью спалил кухню в московской квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Пожилая женщина пыталась потушить огонь, но лишь получила ожоги.

Загоревшийся в квартире на Дмитровском шоссе электросамокат спалил всю кухню. Об этом 5-tv.ru сообщил очевидец происшествия Никита Шишкин.

Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома, когда устройство поставили на зарядку. В этот момент в квартире находилась пожилая женщина.

«Бабушка позвонила и сказала, что вспыхнул аккумулятор. Попыталась сама его потушить и получила ожог», — сказал Никита.

На место оперативно прибыли спасатели и локализовали пламя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Мытищах произошел пожар в шестиэтажном хостеле на Липкинском шоссе. Огонь вспыхнул на втором этаже сегодня утром, к моменту прибытия спасателей уже сгорели две комнаты. В хостеле находилось 500 человек, всех успешно эвакуировали. Четыре человека были госпитализированы.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К его тушению были привлечены 64 спасателя и 22 единицы техники. Причины возгорания сейчас выясняются.

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