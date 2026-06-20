Смартфон важнее ребенка: чем опасно залипание родителей в телефоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Обычная привычка взрослых может незаметно разрушать чувство безопасности у подростков.

Ученые обнаружили связь между увлеченностью родителей смартфонами и эмоциональным состоянием их детей. Подростки, чьи мама и папа часто отвлекаются на гаджеты во время общения, чаще сталкиваются с проблемами привязанности. Исследование опубликовано в журнале Medical Xpress.

Поводом для научной работы стали наблюдения семейных психологов. Во время консультаций подростки нередко признавались, что чувствуют себя менее значимыми, чем телефон родителей. Один из авторов исследования, доктор Дон Грант, рассказал, что его коллегу особенно поразил вопрос собственной дочери о том, любит ли мама смартфон больше, чем ее.

Чтобы оценить масштаб проблемы, специалисты создали специальный инструмент — шкалу вмешательства устройств в привязанность. Она помогала определить, насколько использование гаджетов взрослыми влияет на качество контакта с ребенком и ощущение эмоциональной доступности родителей. В исследовании приняли участие около 600 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Они отвечали на вопросы о взаимоотношениях с родителями и проходили тестирование на тип привязанности.

Результаты оказались весьма показательными. Выяснилось, что чем чаще подростки ощущали конкуренцию со смартфонами за внимание взрослых, тем сильнее у них проявлялись тревожный и избегающий типы привязанности. Оба варианта могут негативно сказаться на психологическом благополучии и затруднить построение здоровых отношений во взрослой жизни.

«Тот факт, что наши результаты оказались столь значимыми по всем показателям, говорит о том, что проблема гораздо более распространена, чем я сам предполагал», — признал Грант.

Исследователь обратил особое внимание на поколение миллениалов, которое выросло вместе с цифровыми технологиями и сегодня воспитывает собственных детей. По его мнению, именно эти родители могут чаще сталкиваться с зависимостью от гаджетов и не замечать, как это отражается на семейных отношениях.

При этом ученые подчеркивают: речь не идет о полном отказе от смартфонов. Намного важнее сохранять контакт с ребенком и не игнорировать его попытки привлечь внимание. Даже короткая реакция на обращение подростка помогает ему чувствовать поддержку и эмоциональную связь с близкими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что активное использование смартфонов в подростковом возрасте может быть связано с повышенным риском депрессии, ожирения и проблем со сном.

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