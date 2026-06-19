Спасатели нашли тело утонувшего в горной реке Карачаево-Черкесии подростка

Фото, видео: МЧС РФMAX/МЧС Карачаево-Черкесии; 5-tv.ru

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Течение унесло погибшего на два километра от места его купания.

Тело 15-летнего подростка, утонувшего в горной реке Маруха в Карачаево-Черкесской Республике, обнаружили в двух километрах от места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике в официальном аккаунте в мессенджере МАКС.

«В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка», — говорится в пресс-службе ведомства.

Мальчик решил искупаться в реке вблизи станицы Кардоникская, однако течение унесло его. К поискам подростка оперативно подключились спасатели. Специалисты обследовали русло реки и прилегающие берега.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две девочки утонули в водоеме Тульской области. По факту смерти сестер, 2017 и 2019 годов рождения, возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла рядом с поселком Восьмое Марта. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Расследование находится на контроле прокуратуры.

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