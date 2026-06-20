Нехватка внимания и карманных денег: психолог рассказала, почему дети воруют

Фото, видео: 5-tv.ru

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За таким поступком нередко стоят проблемы, о которых взрослые даже не догадываются.

Если ребенок взял чужие деньги без спроса, это еще не повод считать его будущим преступником. Подобные ситуации чаще всего связаны с внутренними переживаниями, нехваткой внимания или другими причинами, которые взрослые не всегда замечают. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Ирина Барбат.

Специалист подчеркнула, что родителям важно не поддаваться эмоциям, если они узнали, что их ребенок взял чужое. По ее словам, первая реакция в виде криков и обвинений способна лишь усугубить ситуацию и разрушить доверие.

«Важно помнить, это не значит, что из него вырастет преступник. Часто за таким поступком стоят неочевидные причины», — сказала психолог.

По словам эксперта, прежде всего необходимо выяснить, что именно подтолкнуло ребенка к такому поступку. Среди возможных причин она назвала нехватку карманных денег, желание купить что-то, о чем стыдно попросить родителей, влияние друзей и одноклассников, стресс, проблемы в школе или непонимание личных границ.

Барбат советует разговаривать с ребенком спокойно и без давления. Вместо обвинений лучше объяснить собственные чувства и попытаться вместе разобраться в ситуации. Психолог также призвала отказаться от унизительных ярлыков, которые могут только навредить.

«Избегайте ярлыков. Не называйте ребенка вором или нечестным. Это травмирует и не помогает исправить ситуацию», — пояснила специалист.

Кроме того, ребенку необходимо объяснить последствия подобных действий. Речь идет не только о нарушении доверия внутри семьи, но и о возможных проблемах за ее пределами. Если деньги были взяты у постороннего человека, специалист рекомендует помочь ребенку вернуть их и извиниться.

Психолог считает, что гораздо эффективнее не наказывать, а предложить альтернативу. Родителям стоит заранее договориться о карманных расходах, научить ребенка копить деньги и обсуждать с ним основы финансовой грамотности.

«Договоритесь о сумме карманных денег и о графике их выдачи. Составьте список дел, за которые ребенок может получить дополнительное вознаграждение. Научите копить. Откройте детскую карту или купите копилку», — посоветовала Барбат.

Для профилактики подобных ситуаций эксперт рекомендует укреплять доверительные отношения в семье, чаще хвалить ребенка за честность и уделять внимание его эмоциональному состоянию. По ее словам, иногда за таким поступком скрывается банальная потребность быть услышанным.

В завершение психолог напомнила, что единичный случай не стоит воспринимать как катастрофу. Гораздо важнее помочь ребенку понять свою ошибку и найти другие способы решать проблемы. Если же подобные эпизоды начинают повторяться, специалист советует обратиться за помощью к детскому психологу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нежелание ребенка ходить в школу или садиться за уроки не всегда связано с обычной ленью. Иногда за таким поведением стоят проблемы с учебой, стресс, конфликты в школе, перегрузка гаджетами или отсутствие сформированной самостоятельности.

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