Пожар из-за аккумулятора электросамоката вспыхнул в московской квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Спасатели уже локализовали пламя.

Аккумулятор электросамоката спровоцировал пожар в московской квартире. Предварительными данными поделился источник 5-tv.ru.

Огонь вспыхнул на пятом этаже дома на Дмитровском шоссе в тот момент, когда устройство поставили на зарядку.

Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пламя. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае арестовали многодетного отца, который попытался поджечь свой дом с четырьмя детьми внутри. Конфликт с женой после застолья привел к тому, что мужчина вернулся домой, облил стены легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их, зная, что дети находятся внутри.

Пожар вовремя заметил сосед и успел спасти детей из огня. Им оперативно оказали медицинскую помощь, никакой опасности для их жизни нет, а дом полностью сгорел. Обвиняемый — ранее судимый безработный житель Красноярского края. Сейчас он находится под арестом.

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