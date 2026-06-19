Мерц: переговоры по мирному урегулированию должны вести Россия, Украина и Европа

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Канцлер также сообщил, что в Евросоюзе еще не определились, кто именно будет представлять интересы объединения за столом переговоров.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен проходить с участием Киева, Москвы, европейских стран и США. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам заседания Европейского совета.

По словам главы немецкого правительства, ключевой вопрос заключается в готовности российской стороны перейти к предметному диалогу. Как отметил Мерц, Европа считает, что момент для серьезных переговоров уже наступил, и дальнейшее развитие ситуации зависит от решений Москвы.

«Послание России ясно: сейчас настало время приступить к переговорам, к серьезным переговорам. Все зависит только от Москвы», — заявил он.

Канцлер также сообщил, что в Евросоюзе еще не определились, кто именно будет представлять интересы объединения за столом переговоров. По его словам, этот вопрос обсудят отдельно, когда начнется практическая подготовка к диалогу. При этом Мерц указал, что важную роль в процессе может сыграть председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Отдельно он подчеркнул, что окончательное решение о составе переговорной команды должны принимать украинские власти. По мнению канцлера, именно Киев вправе определять, кто будет представлять его интересы и выступать союзником на переговорах.

Мерц добавил, что Евросоюз не рассматривает себя как нейтрального посредника. По его словам, объединение остается стороной, поддерживающей Украину, поэтому вопрос о представителях должен решаться совместно с украинским руководством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейские лидеры на саммите перессорились из-за переговоров с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.