«Раскиснуть не получится»: у Ольги Орловой пополнение в семье

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Артистка получила неожиданный подарок от близкой подруги телеведущей Ксении Бородиной.

Бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова, недавно сообщившая о смерти своей четырехлетней кошки Сони, получила неожиданный подарок от близкой подруги телеведущей Ксении Бородиной. Об этом она рассказала на личной странице в социальных сетях.

Телеведущая вместе с супругом приехала к дому певицы и привезла маленького котенка.

По словам Бородиной, малыша нашли на улице. Котенка она передала Орловой лично, заранее не предупреждая ее о визите. Орлова призналась, что не ожидала такого поступка.

«У меня просто нет слов. Это Леон, или просто Леня… Чувствую, раскиснуть уже не получится…», — написала артистка в социальных сетях.

Поступок Бородиной вызвал обсуждение среди пользователей сети. Многие поддержали решение телеведущей и посчитали ее действия проявлением заботы о подруге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в свой день блогер и предприниматель Николай Сердюков назвал брак с Ксенией Бородиной своей главной удачей.

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