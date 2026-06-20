Жвачка и свекла: ученые нашли странный дуэт против давления

Жвачка с сахаром может усиливать действие свеклы на сердечно-сосудистую систему

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Оказалось, на пользу овощей для сердца может влиять даже мелкая деталь рациона.

Сладкая жевательная резинка может усиливать действие свеклы, шпината и других богатых нитратами овощей на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, результаты их работы опубликованы в British Journal of Clinical Pharmacology (BJCP).

Нитраты из свеклы, шпината и капусты кейл помогают сосудам расширяться и могут способствовать снижению давления. Однако сначала бактерии во рту должны преобразовать эти вещества в нитриты.

Исследователи предположили, что кислотность в полости рта способна влиять на скорость этого процесса. Для проверки добровольцам давали свекольный сок, после чего они несколько часов жевали резинку с сахаром или без него.

Участники, использовавшие сладкую жвачку, показали более высокий уровень нитритов. Во рту этот показатель вырос на 45%, а в организме — на 25%.

Одновременно у добровольцев зафиксировали небольшое снижение артериального давления. Разница составила примерно 3/2 миллиметров ртутного столба по сравнению с теми, кто жевал резинку без сахара.

При этом авторы исследования подчеркнули, что сладкая жевательная резинка не должна рассматриваться как способ лечения гипертонии. Эффект оказался кратковременным, а регулярное употребление сахара может вредить зубам и обмену веществ.

Но результаты показали, что даже неожиданные факторы способны влиять на пользу овощей для сердца. В дальнейшем ученые рассчитывают найти более безопасные способы усилить этот механизм.

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