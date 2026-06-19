Орех для щитовидки: врач назвала полезный для здоровья продукт

Фото: www.globallookpress.com/R. Koenig

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Небольшая порция может помочь организму получить важный микроэлемент.

Бразильский орех может быть полезен для поддержания работы щитовидной железы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач по медицинской профилактике, нутрициолог Юлия Смирнова.

По словам специалиста, такой продукт ценен высоким содержанием селена. Этот микроэлемент важен для усвоения йода, который необходим щитовидной железе.

«Достаточно двух-четырех штук в день, чтобы закрыть норму по селену, поскольку без селена йод не усваивается. Также йод и селен содержат яйца и молочные продукты», — добавила Смирнова.

Для нормальной работы щитовидной железы также нужны омега-3 жирные кислоты. Их источниками могут быть жирная рыба, льняное масло и грецкие орехи.

Важную роль играет и витамин D3. Он содержится в яичных желтках, печени трески и жирной рыбе.

Магний, кальций, цинк, витамины А, Е и группы В тоже необходимы этому органу. Магнием богаты тыквенные семечки, шпинат, гречка и какао, а кальций можно получить из кунжута, твердого сыра, творога и миндаля.

При дефиците йода или болезни Хашимото питание не заменяет назначенное лечение. Смирнова предупредила, что избыток йода может повышать риск аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.

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