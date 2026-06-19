В Воронежской области десятилетний мальчик умер после тренировки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Школьнику резко стало плохо во время занятий спортом, и он потерял сознание.
В городе Семилуки Воронежской области десятилетний мальчик внезапно потерял сознание во время спортивной тренировки и впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
По предварительной информации ведомства, ребенку резко стало плохо во время занятий спортом, и он упал в обморок. Школьника экстренно госпитализировали, однако спасти жизнь не удалось.
«Ребенок был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Следственного комитета уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты уже осмотрели место происшествия, начали изучать служебную документацию спортивного учреждения и назначили комплекс экспертиз.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Владивостоке 15-летний ученик восьмого класса скончался во время урока. Мальчику резко стало плохо, спасти его не удалось даже оперативно прибывшим медикам.
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