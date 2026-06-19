Разборка у могил: в Карелии ритуального агента подозревают в убийстве коллеги

В Карелии ритуального агента подозревают в убийстве коллеги на кладбище

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На смене между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Ритуального работника в Петрозаводске подозревают в убийстве коллеги на Бесовецком кладбище. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Карелия.

По данным следствия, двое мужчин работали на кладбище в Бесовце, но состояли в разных организациях. Один копал могилы, второй устанавливал памятники.

Во время смены между ними произошел конфликт. Сначала мужчины поссорились, затем словесная перепалка переросла в драку. В какой-то момент один из участников достал нож и несколько раз ударил оппонента.

Пострадавшего попытались довезти до больницы, однако он скончался по пути в медицинское учреждение.

Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

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