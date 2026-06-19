Премьер-министр Италии Мелони не умоляла Трампа сфотографироваться с ней

Фото: www.globallookpress.com/Uff Stampa Chigi

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Ранее президент США заявил, что сделал снимок со своей коллегой из жалости.

Слова президента США Дональда Трампа о совместном фото с премьер-министром Италии Джорджей Мелони — выдумка. Об этом на своей странице в социальных сетях написала сама Мелони.

Глава Белого дома в интервью итальянскому телеканалу заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) вообще не должен был разговаривать Мелони. Но она якобы умоляла его сделать совместную фотографию. И он пошел на это, потому что ему стало жаль ее.

«Некоторые вещи требуют немедленного ответа. Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Честно говоря, я поражена. Я не понимаю, почему президент США ведет себя таким образом по отношению к своим союзникам. И это не первый раз, когда такое происходит», — подчеркнула премьер-министр.

Она также добавила, что не понимает, почему подобную решимость американский лидер не проявляет по отношению к «врагам Запада и США». Кроме того, Мелони заметила, что ни она сама, ни Италия никогда не умоляют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что европейские лидеры на саммите (G7) могли пытаться склонить Дональда Трампа к неблагоприятным для России подходам по украинскому вопросу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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