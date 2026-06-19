Похоронили в эфире: отца Месси ошибочно объявили умершим

Фото: www.globallookpress.com/Pedro Paulo Diaz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неудачная реплика в шоу обернулась увольнением и публичным скандалом.

В Аргентине разгорелся скандал после ошибочного сообщения о смерти Хорхе Месси, отца капитана национальной сборной Лионеля Месси. Об этом сообщило РИА Новости.

Недостоверную информацию в эфире YouTube-канала Luzu TV озвучила аргентинская телеведущая и актриса Флоренсия Пенья. Позже эти слова были опровергнуты семьей футболиста.

У Хорхе Месси действительно есть проблемы со здоровьем, однако сообщения о его смерти не соответствуют действительности. Заявление родственников Лионеля Месси в соцсети X привел журналист Фабрицио Романо.

«В такие моменты мы призываем к ответственности, благоразумию и человечности. Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ», — заявили родственники Месси.

После резонанса Пенья публично извинилась перед семьей футболиста. Она объяснила, что получила неверные сведения во время прямой трансляции и считала их проверенными.

«Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли. Я должна уточнить, что эта ложная информация была предоставлена мне во время прямой трансляции продюсерами шоу как проверенная», — заявила Пенья.

Извинения не помогли телеведущей сохранить работу. После скандала ее уволили с должности ведущей YouTube-канала. На ситуацию также отреагировал президент Аргентины Хавьер Милей. Он публично раскритиковал Пенью в соцсети X.

На ЧМ-2026 Лионель Месси пока провел один матч. В игре первого тура группового этапа против Алжира форвард сделал хет-трик и помог Аргентине победить со счетом 3:0.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.