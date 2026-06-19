Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Американский лидер жестко высказался о позиции Тегерана и дал понять, что уступок ждать не стоит.

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Иран сорвал запланированную техническую встречу по мирному урегулированию в Швейцарии. Свое мнение глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, отсутствие переговоров связано не с позицией Вашингтона, а с решением иранской стороны отказаться от контактов. Трамп также дал понять, что США не намерены предоставлять Тегерану какую-либо финансовую поддержку.

«Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат — ни цента!» — написал президент США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лично дал разрешение на подписание мирного меморандума с США. Верховный лидер также добавил, что президент США Дональд Трамп пошел на этот шаг от явного «отчаяния», задействовав абсолютно все возможные рычаги давления для скорейшего заключения соглашения.

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