В Лондоне вынесли приговор двум украинцам за попытку поджога дома Стармера

В Лондоне суд приговорил украинцев к 7 и 2 годам тюрьмы за поджог дома Стармера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Главный участник преступления заранее провел разведку, купил необходимые материалы и получил оплату. Он обсуждал задание с пользователем в Telegram.

В Великобритании суд приговорил двух фигурантов дела о поджогах у дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера к тюремным срокам. Поджигателями оказались украинцы. Приговор зачитал судья Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли Нил Гарнэм.

Так, Роману Лавриновичу назначили семь лет лишения свободы, а Станиславу Карпюку — два года.

До этого присяжные признали виновными 22-летнего Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Карпюка. Еще одного фигуранта дела, 35-летнего гражданина Украины Петра Починока, суд оправдал.

Судья Гарнэм заявил, что Лавринович — главный участник преступления. По его словам, именно этот человек устроил три пожара, заранее провел разведку, купил необходимые материалы и получил оплату. При этом Карпюку суд отвел второстепенную роль.

Лавриновича признали виновным в поджоге двух объектов с тем, что он собирался создать угрозу для жизни людей. Отмечалось, что он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение после четырех лет и восьми месяцев заключения. В свою очередь Карпюка приговорили к двум годам тюрьмы за поджог помещения без учета риска для жизни.

Поджог дома Кира Стармера

По версии следствия, поджоги произошли в мае 2025 года. Фигуранты подожгли дом Стармера на Каунтесс-роуд в Лондоне, автомобиль, который был припаркован рядом, а также дом на Эллингтон-стрит, который принадлежит компании, связанной с премьер-министром.

Обвинение считало Лавриновича основным организатором преступлений. Следствие установило, что он обсуждал задания в мессенджере Telegram с пользователем, записанным в контактах как «Эль-гроши». Этот человек предлагал Роману деньги за выполнение поджогов и требовал фото в качестве доказательств. За поджог машины обещали две тысячи фунтов (около 2,7 тысячи долларов).

Дом на Каунтесс-роуд на севере Лондона принадлежит Киру Стармеру. До переезда на Даунинг-стрит он жил там практически 20 лет. Британские СМИ ранее сообщали, что после переезда премьер-министр сдавал этот дом в аренду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Великобритании отказался уйти в отставку.

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