Набиуллина заявила о возможных ограничениях для снижения ключевой ставки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Регулятор сделал шаг вниз, но дальнейшее смягчение может оказаться сложнее.

Возможности для нового снижения ключевой ставки могут сузиться из-за изменившейся картины рисков. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. <…> В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага», — сказала она.

Ключевая ставка ранее в этот же день была снижена до 14,25%. Такое решение принял Центробанк России. Денежно-кредитные условия в стране продолжают постепенно становиться мягче, однако все еще остаются жесткими. В ЦБ отмечали, что инфляционные ожидания сохраняются повышенными, а это может помешать устойчивому замедлению роста цен.

Возможность дальнейшего снижения ставки ранее допустил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 10 июня на совещании с членами правительства, отметив, что инфляция в стране замедляется и сейчас составляет чуть более 5%, а принимаемые меры дают результат.

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