Бесплатная няня: как отказаться от навязанного воспитания чужих детей

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

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Многие родители настолько привыкают к помощи окружающих, что перестают видеть границы.

Жительница США пожаловалась, что оказалась в роли «запасного родителя» для детей своих близких друзей. По ее словам, взрослые все чаще перекладывают на нее заботу о сыне и дочери во время совместных встреч, а любые попытки отказаться вызывают недоумение или обиду. С этой проблемой она обратилась в колонку Dear Abby издания New York Post.

Женщина рассказала, что любит своих друзей и хорошо относится к их детям. Однако она устала от того, что практически каждая встреча превращает ее в бесплатную няню. Она призналась, что чувствует себя виноватой из-за раздражения, но одновременно испытывает эмоциональное истощение.

В ответ автор колонки отметил, что проблема заключается не в детях и не в дружбе, а в отсутствии четко обозначенных границ. По мнению эксперта, многие родители настолько привыкают к помощи окружающих, что перестают замечать, насколько сильно нагружают других людей своими обязанностями.

Специалист посоветовал честно поговорить с друзьями и объяснить, что помощь время от времени — это одно, а постоянное ожидание участия в воспитании ребенка — совсем другое. Важно сделать акцент не на претензиях, а на собственных чувствах и потребностях.

Эксперт считает, что дружба не должна автоматически превращать человека в няню или второго родителя. Если общение начинает вызывать усталость и раздражение, это сигнал о необходимости пересмотреть личные границы.

Прежде чем соглашаться помогать с детьми, стоит заранее определить для себя комфортные рамки и не бояться озвучивать их близким. Отказ время от времени не делает человека плохим другом — наоборот, честность помогает сохранить отношения и избежать накопления обид.

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