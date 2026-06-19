Россия передала Минску данные по атаке дрона ВСУ на автобус с детьми

Фото, видео: МАХ/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Следователи двух стран объединили усилия, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Российские следователи поделились с белорусскими коллегами материалами расследования атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в канале в мессенджере МАКС.

Для совместной работы представители Следственного комитета Белоруссии прибыли на место происшествия. Им также предоставили возможность осмотреть поврежденный автобус, который был сохранен в качестве вещественного доказательства.

«В рамках межгосударственного сотрудничества следователями СК России организован выезд белорусских коллег к месту атаки пассажирского автобуса, а также к месту хранения поврежденного транспортного средства и обеспечена возможность его визуального осмотра», — сообщили в ведомстве.

В ходе встречи следователи России и Белоруссии обсудили ключевые аспекты расследования, связанные со сбором доказательной базы и установлением обстоятельств атаки.

Белорусская сторона получила доступ к материалам уголовного дела, которое расследует Главное следственное управление СК России. Кроме того, специалисты изучили фрагменты ударного беспилотника, обнаруженные и изъятые на месте атаки.

В Следственном комитете также уточнили, что для дальнейшего взаимодействия Минску были переданы копии необходимых процессуальных документов в рамках оказания правовой помощи.

Днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который направлялся в Геленджик. Всего в салоне находились 44 человека, из которых 28 — дети. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая спортсменов в поездке. По информации Министерства здравоохранения Белоруссии, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей — у них диагностированы осколочные ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что состояние людей, получивших ранения в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, удалось стабилизировать.

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