Таинственная находка в центре Санкт-Петербурга: из реки Мойки достали голову
В реке Мойке в Санкт-Петербурге нашли голову
Фото: "ДП"/Фролов Мартьян
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Первоначально специалисты не могли определить происхождение части тела.
Голову неизвестного существа извлекли из реки Мойки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Первоначально специалисты не могли определить происхождение находки и рассматривали версии о том, что останки могли принадлежать как человеку, так и животному.
После обнаружения фрагмент направили на исследование. По предварительным данным, экспертам предстояло установить его точное происхождение.
Позднее выяснилось, что найденная в Мойке голова принадлежала кошке. Несмотря на это, находку все равно передали на экспертизу для проведения необходимых исследований и документального подтверждения выводов специалистов.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, пять мусорных мешков с расчлененным телом мужчины обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области. Эту пугающую находку нашли в канаве с водой на участке между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово. Подозрительные мешки заметили велосипедисты, которые ехали после отдыха на карьере.
Очевидцы решили проверить содержимое с помощью палки с гвоздями. Повредив один из пакетов, они увидели человеческую руку и сообщили о случившемся правоохранителям.
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