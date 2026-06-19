Нетаньяху: Израиль не выведет войска из Южного Ливана

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Еврейское государство намерено отвечать на любые удары по своим военным.

Израильские власти не планируют сворачивать военное присутствие в южных районах Ливана. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, комментируя обострение ситуации на границе после атаки бойцов движения «Хезболла».

Глава правительства сообщил, что утром провел совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Эялем Замиром, на котором обсуждалась обстановка после ночных ударов по территории Ливана. Нетаньяху подчеркнул, что израильская сторона намерена жестко реагировать на любые нападения на своих военных и граждан.

«Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит „Хезболлу“ заплатить за эти нападения очень высокую цену. Армия обороны Израиля примет меры для предотвращения любой угрозы нашим силам и нашей территории», — заявил премьер-министр.

По его словам, израильские подразделения останутся в приграничной зоне столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности северных регионов страны.

Премьер также объяснил, что серия авиаударов, нанесенных по объектам «Хезболлы» в ночь на пятницу и утром, стала ответом на атаку на израильских военнослужащих. По данным израильской стороны, в результате столкновения на юге Ливана погибли четверо военных, среди которых был командир батальона в звании полковника.

В ходе ответной операции Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 80 объектам движения, включая командные пункты в долине Бекаа на востоке Ливана.

«После этого чудовищного нападения „Хезболлы“, которое является вопиющим нарушением режима прекращения огня, прошлой ночью я отдал Армии обороны Израиля приказ нанести по „Хезболле“ мощный удар», — подчеркнул глава израильского правительства.

Примечательно, что несколькими днями ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая ливанское. Израиль в переговорах по этому документу участия не принимал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что переговоры между США и Ираном, которые планировалось провести в пятницу, 19 июня, в швейцарском Бюргенштоке, не состоятся.

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