В Башкирии мать шестерых детей потеряла новорожденного из-за сепсиса

Фото: www.globallookpress.com/Caroline Arber

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Пациентка рожала не дома и не наблюдалась у специалистов во время беременности.

Жительница Башкирии родила шестого ребенка, однако новорожденный не выжил. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Роды проходили не в медицинском учреждении. По данным ведомства, женщина не наблюдалась у специалистов во время беременности, из-за чего врачи не могли заранее оценить возможные риски и подготовиться к осложнениям.

Во время родов у пациентки развился сепсис. Это тяжелое инфекционное состояние представляло угрозу для ее жизни. Спасти младенца не удалось. Женщину вертолетом доставили в Уфу, где ей оказали экстренную квалифицированную помощь.

Состояние пациентки удалось стабилизировать в Республиканском клиническом перинатальном центре. Сейчас она остается под наблюдением врачей.

Ранее в Уфе произошел другой трагический случай с роженицей. Женщина впала в кому во время родов и скончалась, сообщило издание Ufa1.ru.

После предыдущей беременности пациентка едва не потеряла зрение, поэтому врачи заранее решили проводить кесарево сечение. Однако во время операции возникли осложнения, и женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сначала ее состояние оценивалось как стабильное, но затем оно резко ухудшилось. По предварительным данным, причиной смерти мог стать анафилактический шок из-за одного из препаратов.

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