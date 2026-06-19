Кошелек с сюрпризом: цифровой рубль потеснит привычные деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Новая форма валюты может изменить баланс между купюрами и банковскими счетами.

Появление цифрового рубля приведет к перераспределению спроса между наличными и безналичными деньгами. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Цифровой рубль станет еще одной формой российской национальной валюты наряду с банкнотами, монетами и средствами на банковских счетах. Как ранее пояснял Банк России, он вводится не вместо существующих вариантов, а в дополнение к ним.

Крупнейшие банки должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями с 1 сентября этого года. Позже аналогичное требование распространится и на остальные кредитные организации.

«С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведет к перераспределению использования безналичных и наличных», — отметил Трачук.

Реальный эффект от запуска новой формы денег пока трудно просчитать. В Гознаке, в частности, не готовы оценить, как цифровой рубль может сказаться на объемах заказов банкнот.

При этом компания видит для себя возможности в новой сфере благодаря накопленному опыту в IT и информационной безопасности. Трачук уточнил, что речь идет о двух направлениях работы.

Первое направление связано с использованием возможностей платформы цифрового рубля для смарт-контрактов. По словам главы Гознака, такие инструменты могут быть востребованы в государственных информационных системах, эксплуатацией и развитием которых занимается компания.

«Первое касается возможностей платформы цифрового рубля, которая позволяет заключать и реализовывать смарт-контракты. В свою очередь, Гознак отвечает за эксплуатацию и развитие ряда государственных информационных систем. В связи с этим мы видим потенциал внедрения в эти системы смарт-контрактов на платформе цифрового рубля», — сказал он.

Второе направление касается помощи участникам рынка с подключением к платформе цифрового рубля. Гознак рассматривает возможность создать на базе собственных дата-центров специальную точку доступа по модели инфраструктурного сервиса.

«Поскольку Гознак — цифровая инфраструктурная компания, у нас есть возможность создать на базе собственных дата-центров точку подключения к платформе цифрового рубля по принципу «инфраструктура как сервис», — заключил он.

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