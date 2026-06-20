Граждане США перестали безоговорочно верить в победу Украины

Фото: www.globallookpress.com/Stacey Newman

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Кроме того, согласно опросам, американцам не нравится сосредоточенность Дональда Трампа на международной политике.

Многие граждане США перестали верить в победу Украины. Об этом написало издание EADaily со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова.

По его данным, опросы американцев показали, что количество тех, кто верит в победу Незалежной, сравнялось с числом тех, кто уверен, что в этом конфликте одержит верх Россия. Соотношение: 48% на 48%.

Кроме этого, социологов интересовало отношение людей к подписанному США и Ираном меморандуму. Две трети респондентов уверены, что этот документ не повлияет на ядерный потенциал исламской республики. Еще столько же опрошенных негативно относятся к действиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Ирана. К тому же сторонников Израиля среди американцев стало меньше. На последний показатель повлияли и попытки премьер-министра Израиля сорвать сделку Вашингтона и Тегерана.

Многие граждане США недовольны и тем, что Трамп уделяет внимание международной политики в ущерб внутренней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подписание меморандума о взаимопонимании с США — это капитуляция для Ирана. В том, что исламская республика потерпела поражение, уверен Дональд Трамп.

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