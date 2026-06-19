Боятся звонить в дверь: треть подростков пишет сообщения, чтобы им открыли

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Специалисты не считают это проблемой.

Около трети подростков и молодых людей предпочитают не нажимать на кнопку дверного звонка, когда приходят в гости. Они заранее пишут сообщение или звонят хозяину. Причина — чувство неловкости и страх внезапного социального взаимодействия, к которому невозможно подготовиться. Об этом сообщает Daily Mail.

Такие данные приводят социологи, отмечая растущий тренд среди поколения зумеров — избегание спонтанных личных контактов.

Почему дверной звонок стал проблемой

По словам экспертов по социальному поведению, ситуация у двери воспринимается как «непредсказуемый социальный момент». Человек не знает, кто откроет, в каком он настроении и какая будет реакция.

У части молодых людей это вызывает тревогу, сравнимую с ситуациями публичного общения или неожиданного телефонного звонка.

В результате многие предпочитают заранее «сгладить» ситуацию:

пишут сообщение перед визитом,

звонят, предупреждая о приходе,

ждут подтверждения, что их готовы принять,

Причина — цифровая коммуникация

Психологи связывают этот сдвиг с тем, что значительная часть общения поколения зумеров проходит в текстовом формате.

Сообщения дают:

время на обдумывание ответа,

контроль над формулировками,

отсутствие спонтанного давления.

На этом фоне неожиданные офлайн-ситуации могут восприниматься как стрессовые.

Социальная тревожность или новая норма?

Эксперты отмечают, что подобные привычки могут быть связаны не только с тревожностью, но и с изменением социальных норм.

Все чаще:

встречи планируются заранее,

даже короткие визиты согласуются через мессенджеры,

«зайти без предупреждения» считается нежелательным.

Таким образом, дверной звонок становится символом более «старого» типа общения — без предварительной цифровой координации.

Как это влияет на поведение

Специалисты считают, что такие изменения могут усиливать зависимость от цифровых каналов связи и снижать устойчивость к спонтанным социальным ситуациям.

В то же время часть исследователей отмечает, что это скорее адаптация к новой коммуникационной среде, чем проблема сама по себе.

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