Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Ставка была уменьшена на 0,25 процентного пункта.

Совет директоров Центрального банка России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора по итогам заседания.

Ставка была уменьшена на 0,25 процентного пункта. До этого она находилась на уровне 14,5% годовых.

Предыдущее решение о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ принял 24 апреля. Тогда регулятор также снизил показатель, установив его на уровне 14,5% годовых.

Ключевая ставка влияет на стоимость денег в экономике. Это минимальный процент, под который Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты.

При повышении ставки кредиты обычно становятся дороже, а вклады — привлекательнее. Это помогает сдерживать спрос и замедлять рост цен. При снижении ставки займы могут постепенно дешеветь, что поддерживает потребление и инвестиции.

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