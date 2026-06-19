Паника отменяется: психолог дала рецепт против страха апокалипсиса

Фото: 5-tv.ru

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Иногда тревогу подпитывает не реальная угроза, а привычка постоянно смотреть в экран.

Снизить тревогу из-за возможного конца света можно с помощью контроля новостного потока и концентрации на сферах собственной ответственности. Об этом клинический психолог Даниэль Деннис рассказала порталу Yahoo.

По словам Деннис, важно не только выбирать надежные источники информации, но и контролировать частоту чтения новостей. Она посоветовала отказаться от бесконечной проверки ленты и переключить силы на те сферы, где человек действительно способен что-то изменить.

«Нужно сосредоточить внимание на областях, где вы имеете определенное влияние и которые, по вашему мнению, важны для ваших ценностей, будь то ваша семья, общество или работа», — объяснила специалист.

Психолог также предложила задавать себе вопрос: какую жизнь я хочу построить и какие значимые действия я могу предпринять сегодня.

Деннис напомнила, что человечество уже много раз сталкивалось с мрачными прогнозами о скором крахе, однако эти сценарии не сбывались. При этом, если тревожные мысли о конце света начинают портить повседневную жизнь, мешают получать удовольствие или негативно влияют на отношения с близкими, специалист рекомендовала обратиться за профессиональной помощью.

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