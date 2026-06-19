Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Среди исследуемых были высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, а также болезнь Ньюкасла.

Тяжелые инфекционные заболевания животных, способные передаваться человеку и наносить ущерб сельскому хозяйству, изучались в харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Эти данные главы национальной разведки США Тулси Габбард прокомментировали в Войсках радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ) ВС РФ во время брифинга Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в перечень инфекций, которые изучал харьковский институт, входили болезни с высоким уровнем опасности для людей и аграрной отрасли.

Среди таких заболеваний были высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, а также болезнь Ньюкасла (вирусное заболевание птиц, преимущественно отряда куриных. — Прим. ред.). В РХБЗ ВС России отметили, что эти инфекции обладают пандемическим потенциалом.

Также в ведомстве подчеркнули, что изучение таких заболеваний требует особого внимания из-за риска их распространения и возможных последствий для продовольственной безопасности.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, офис директора национальной разведки США опубликовал материалы, в которых сообщалось о многолетнем финансировании более 120 биологических лабораторий. Эти исследовательские учреждения действовали более чем в 30 странах, в том числе и на Украине.

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