ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей: почему так происходит
Джефф Безос: ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Влияние технологий на человечество будет зависеть не от самих нейросистем.
Развитие искусственного интеллекта может привести не к массовой безработице, как принято считать, а к обратному эффекту — дефициту рабочей силы в ряде отраслей. Об этом заявил основатель Amazon Джефф Безос на технологической конференции VivaTech в Париже.
По его мнению, технологическая трансформация будет не столько «замещать» людей, сколько усиливать спрос на человеческий труд, особенно в новых и быстрорастущих секторах экономики. Но почему так произойдет? Разбираемся в материале 5-tv.ru.
В чем логика прогноза
Безос исходит из того, что технологические революции в истории чаще не сокращали общий объем работы, а меняли ее структуру.
По мере внедрения ИИ:
- исчезают одни профессии,
- появляются новые, более сложные,
- резко растет производительность,
- расширяются целые отрасли.
В результате экономика может столкнуться не с избытком людей без работы, а наоборот — с нехваткой специалистов, способных работать с новыми технологиями.
Почему может возникнуть «дефицит людей»
Эксперты, разделяющие эту точку зрения, выделяют несколько факторов:
- Рост новых отраслей. ИИ создаЕт спрос на специалистов по данным, автоматизации, робототехнике и цифровой инфраструктуре, где уже сейчас ощущается кадровый дефицит.
- Ускорение экономики. Автоматизация снижает издержки и ускоряет развитие бизнеса, что приводит к расширению рынков и росту числа рабочих мест в смежных сферах.
- Старение населения. Во многих странах, включая развитые экономики, уже наблюдается демографический спад, что усиливает нехватку рабочей силы независимо от технологий.
- Переобучение вместо увольнений. Компании чаще переквалифицируют сотрудников, чем полностью заменяют их ИИ, особенно в сферах, где важен человеческий контроль.
Альтернативная точка зрения
Несмотря на оптимистичный прогноз, часть экономистов считает, что переход может быть более болезненным.
В краткосрочной перспективе возможны:
- вытеснение части профессий,
- рост неравенства,
- необходимость массовой переквалификации.
Однако сторонники позиции Безоса подчеркивают: долгосрочный эффект может оказаться противоположным — нехватка кадров станет ключевой проблемой.
Прогноз Джеффа Безоса отражает одну из ключевых дискуссий вокруг ИИ: заменит ли он людей или, наоборот, усилит спрос на них.
Пока эксперты сходятся в одном — влияние технологий будет зависеть не только от самих систем ИИ, но и от того, насколько быстро рынок труда сможет адаптироваться к новым условиям.
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