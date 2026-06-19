ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей: почему так происходит

Джефф Безос: ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Влияние технологий на человечество будет зависеть не от самих нейросистем.

Развитие искусственного интеллекта может привести не к массовой безработице, как принято считать, а к обратному эффекту — дефициту рабочей силы в ряде отраслей. Об этом заявил основатель Amazon Джефф Безос на технологической конференции VivaTech в Париже.

По его мнению, технологическая трансформация будет не столько «замещать» людей, сколько усиливать спрос на человеческий труд, особенно в новых и быстрорастущих секторах экономики. Но почему так произойдет? Разбираемся в материале 5-tv.ru.

В чем логика прогноза

Безос исходит из того, что технологические революции в истории чаще не сокращали общий объем работы, а меняли ее структуру.

По мере внедрения ИИ:

исчезают одни профессии,

появляются новые, более сложные,

резко растет производительность,

расширяются целые отрасли.

В результате экономика может столкнуться не с избытком людей без работы, а наоборот — с нехваткой специалистов, способных работать с новыми технологиями.

Почему может возникнуть «дефицит людей»

Эксперты, разделяющие эту точку зрения, выделяют несколько факторов:

Рост новых отраслей. И И создаЕт спрос на специалистов по данным, автоматизации, робототехнике и цифровой инфраструктуре, где уже сейчас ощущается кадровый дефицит. Ускорение экономики. Автоматизация снижает издержки и ускоряет развитие бизнеса, что приводит к расширению рынков и росту числа рабочих мест в смежных сферах. Старение населения. Во многих странах, включая развитые экономики, уже наблюдается демографический спад, что усиливает нехватку рабочей силы независимо от технологий. Переобучение вместо увольнений. Компании чаще переквалифицируют сотрудников, чем полностью заменяют их ИИ, особенно в сферах, где важен человеческий контроль.

Альтернативная точка зрения

Несмотря на оптимистичный прогноз, часть экономистов считает, что переход может быть более болезненным.

В краткосрочной перспективе возможны:

вытеснение части профессий,

рост неравенства,

необходимость массовой переквалификации.

Однако сторонники позиции Безоса подчеркивают: долгосрочный эффект может оказаться противоположным — нехватка кадров станет ключевой проблемой.

Прогноз Джеффа Безоса отражает одну из ключевых дискуссий вокруг ИИ: заменит ли он людей или, наоборот, усилит спрос на них.

Пока эксперты сходятся в одном — влияние технологий будет зависеть не только от самих систем ИИ, но и от того, насколько быстро рынок труда сможет адаптироваться к новым условиям.

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