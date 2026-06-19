Мать родила в тюрьме: ребенок погиб из-за жестокого обращения в приемной семье
Mirror: женщина родила ребенка в тюрьме, и он умер в приемной семье
Фото: 5-tv.ru
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Мальчику было всего 13 месяцев.
История маленького Престона Дэйви стала одним из самых тяжелых случаев жестокого обращения с ребенком в Великобритании. Мальчик умер в возрасте 13 месяцев после длительного насилия со стороны приемных родителей, к которым он попал после изъятия из биологической семьи. Об этом сообщило Mirror.
По данным британских СМИ, ребенка отдали под опеку после того, как его мать в подростковом возрасте оказалась в тюрьме по делу об убийстве пожилого человека, нуждавшегося в уходе. После этого мальчик был передан в приемную семью, где и произошла трагедия.
Что установило расследование
По данным следственных органов, приемная семья должна была обеспечить ребенку безопасные условия жизни и полноценный уход. Однако вместо этого, как утверждается в материалах дела, мальчик подвергался регулярному насилию.
Медицинские эксперты, участвовавшие в расследовании, зафиксировали у ребенка множественные тяжелые травмы. Состояние ребенка ухудшалось постепенно. Однако своевременная реакция со стороны взрослых не была обеспечена.
Последние дни и обстоятельства смерти
Следствие рассматривает версию о том, что критическое ухудшение состояния ребенка произошло на фоне продолжающегося насилия. Несмотря на обращения и наблюдение со стороны системы опеки, трагедия не была предотвращена.
Обстоятельства смерти малыша и точная хронология событий сейчас устанавливаются в рамках уголовного расследования.
Реакция и расследование
Случай вызвал общественный резонанс в Великобритании и вновь поднял вопрос о контроле за системой опеки и проверке приемных семей.
Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить степень ответственности взрослых, находившихся рядом с ребенком.
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