Суд продлил домашний арест директору певицы Линды по делу о правах на песни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Продюсер Максим Фадеев был признан потерпевшим, однако заявил об отсутствии претензий к обвиняемому во время очной ставки.

Тверской районный суд Москвы продлил до 20 августа домашний арест директору певицы Линды Михаилу Кувшинову, который обвиняется в мошенничестве, связанном с правами на музыкальные произведения продюсера Максима Фадеева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным следствия, Фадеев признан потерпевшим по уголовному делу. Размер материального ущерба оценивается более чем в миллион рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы на меру пресечения защита Кувшинова заявляла, что в ходе очной ставки Фадеев сообщил об отсутствии претензий к обвиняемому. По словам адвоката, продюсер считает Кувшинова таким же потерпевшим.

Как до этого сообщал источник 5-tv.ru, знакомый с ходом расследования, уголовное дело Михаила Кувшинова связано с делом генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который находится в следственном изоляторе.

Собеседник сообщал, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании, принадлежащей Черкасову, в мае. После этого была допрошена певица Линда, настоящее имя которой Светлана Гейман. Теперь она проходит по делу в статусе свидетеля.

Источник утверждал, что следствие проверяет версию о возможном незаконном переоформлении прав на песни Линды, автором которых является Фадеев. По этим данным, в схеме могли фигурировать директор компании Черкасова Дарья Шамова и другие лица.

Ранее защита Кувшинова также заявляла, что срок давности по вменяемому ему преступлению истек. Адвокат указывал, что рассматриваемые события относятся к 2009 году. Сам Кувшинов отрицал причастность к незаконным действиям.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствию предстоит установить все обстоятельства, связанные с передачей и оформлением прав на музыкальные произведения.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов высказался о конфликте Линды и Фадеева.

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