Фильм «Буратино» откроет первый Кинофорум «Центральная Азия+» в Алматы

Фото: Кадр из к/ф «Буратино», реж. Игорь Волошин, 2025 г.

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Картина нашла отклик у аудитории разных стран и подтвердила актуальность классических сюжетов.

Российский фильм «Буратино» станет картиной открытия первого Кинофорума стран-участниц СНГ «Центральная Азия+», который пройдет 24 и 25 июня в Алматы. Показ состоится в рамках торжественной церемонии открытия, которую посетит режиссер фильма Игорь Волошин.

Организатором мероприятия выступает «РОСКИНО» при поддержке Министерства культуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Форум соберет представителей киноиндустрии России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова отметила, что выбор «Буратино» в качестве фильма открытия имеет особое значение. По ее словам, форум объединяет страны, связанные многолетними культурными традициями, а кино остается одним из самых понятных и востребованных способов общения между народами.

Она подчеркнула, что фильм представляет собой современное прочтение хорошо знакомой истории, которая близка сразу нескольким поколениям зрителей. Баланова также указала, что картина находит отклик у аудитории разных стран и подтверждает актуальность классических сюжетов, способных объединять людей независимо от возраста и государственных границ.

«Мы рады, что именно „Буратино“ откроет первый Кинофорум стран-участниц СНГ „Центральная Азия+“ в Алматы. Этот форум объединяет страны, связанные многолетними культурными традициями, а кино остается одним из самых понятных и востребованных языков общения между народами. „Буратино“ — это современное прочтение знакомой истории, любимой несколькими поколениями зрителей. Мы видим, что фильм находит отклик у аудитории разных стран, подтверждая, что классические сюжеты сохраняют свою актуальность и способны объединять людей вне зависимости от возраста и границ», — отметила она.

Показ в Алматы станет очередным этапом международного продвижения фильма. До этого картина была представлена профессиональному сообществу на крупнейших мировых кинорынках — European Film Market в Берлине и Marche du Film в Каннах. Кроме того, права на показ фильма уже проданы более чем в 50 стран мира.

Генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина заявила, что Кинофорум «Центральная Азия+» становится важной площадкой для профессионального диалога и развития международного сотрудничества в киноиндустрии. Она подчеркнула, что для компании особенно ценно участие «Буратино» в открытии форума. По словам Корчагиной, международная география проекта продолжает расширяться, а интерес к фильму сохраняется благодаря универсальному сюжету, современному художественному языку и понятным зрителям разных стран ценностям.

«Кинофорум „Центральная Азия+“ — важная новая площадка для профессионального диалога и развития международного сотрудничества в сфере кино», — подчеркнула она.

Производством картины занимались кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, Первый канал, Плюс Студия и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором фильма в российских кинотеатрах выступает НМГ Кинопрокат, а эксклюзивные права на цифровое, телевизионное и международное распространение принадлежат Art Pictures Distribution.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Art Pictures Distribution покажет российские фильмы в странах Африки.

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