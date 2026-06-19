«Готова к новому»: борющийся с деменцией Брюс Уиллис поздравил жену с юбилеем

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nancy Kaszerman; Instagram*/emmahemingwillis; 5-tv.ru

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Актер постарался поддержать праздничную атмосферу, несмотря на проблемы со здоровьем.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис показала трогательное видео с мужем в профиле в соцсети. В ролике артист поздравил ее с юбилеем и спел Happy Birthday, предварительно вдохнув гелий из воздушного шарика.

На кадрах видно, как актер, который несколько лет борется с тяжелым заболеванием, постарался поддержать праздничную атмосферу.

«Я готова к новому десятилетию и тому, что оно может принести. Мои 40-е были непростыми, но я горжусь тем, чего достигла в роли жены, матери, партнера по уходу и защитника интересов людей с деменцией», — подчеркнула Эмма под публикацией.

Супруга актера не раз рассказывала о том, как болезнь изменила жизнь их семьи. До этого она признавалась, что переживает потерю прежнего Брюса Уиллиса, хотя он остается рядом с близкими. По словам Хеминг-Уиллис, заболевание в первую очередь повлияло на способность артиста общаться.

Про проблемы со здоровьем Уиллиса его семья впервые публично сообщила в 2022 году. Тогда же стало известно, что актер завершает карьеру из-за афазии — нарушения речи и понимания языка. В 2023 году родные уточнили диагноз: у артиста выявили лобно-височную деменцию.

Теперь 71-летний Уиллис живет вдали от съемок и публичных мероприятий. Забота о нем стала одним из главных дел семьи. Эмма Хеминг-Уиллис, бывшая жена актера Деми Мур и его дочери регулярно говорят о болезни, чтобы привлечь внимание к редкому виду деменции и поддержать людей, которые столкнулись с похожим испытанием.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, жена Брюса Уиллиса рассказала о жизни актера с деменцией.

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