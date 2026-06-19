Дело блогера Лерчек передали другому судье

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Кроме того, прокуратура запросила повторное проведение судебно-медицинской экспертизы.

Дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной, настоящее имя) было передано другому судье. Это следует из материалов, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru.

Уголовное дело интернет-знаменитости о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ было передано другому судье.

Ранее стало известно, что прокуратура обратилась в суд с ходатайством о проведении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. На этот шаг ведомство подтолкнули посты в социальных сетях. Демонстрируемое на фото и видео поведение Чекалиной, находящейся на четвертой стадии рака желудка, вызвало негодование общественности.

Танцы и активные занятия в спортивном зале кажутся несовместимыми с прохождением многочисленных курсов химиотерапии. К тому же блогеру в марте делали операцию на позвоночнике. Опухоль дала метастазы, что спровоцировало разрушение двух позвонков.

Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено в октябре 2024 года. Их подозревают в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

Экс-супруги опровергли эти обвинения. Однако Чекалин признался в нарушении налогового законодательства. В апреле 2026 года суд признал его виновным, приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 млн рублей.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали. У блогера был диагностирован рак. В марте она была освобождена из-под домашнего ареста, а уголовное дело в ее отношении было приостановлено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек начала проходить седьмой курс химиотерапии. Сообщение об этом было опубликовано через несколько часов после того, как стало известно, что прокуратура хочет провести повторную медицинскую экспертизу.

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