Гражданина Румынии осудили на 15 лет за передачу Украине данных о ПВО

Гражданин Румынии получил 15 лет тюрьмы за передачу Украине данных о ПВО в Сочи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Преступник шпионил и раскрывал дислокацию российского вооружения ради вступления в боевые ряды врага.

Гражданина Румынии, который передавал кураторам из Украины информацию о средствах противовоздушной обороны (ПВО) в Сочи, задержали в Краснодарском крае и осудили за шпионаж на 15 лет. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина осуществлял разведку в пользу спецслужб киевского режима. В результате суд признал его виновным в совершении преступления, которое предусмотрено статьей Уголовного кодекса России, касающейся шпионажа.

Также известно, что фигурант дела по заданию украинских спецслужб собрал и передал данные о местах расположения средств ПВО, которые находились в Сочи, в августе 2024 года. За эти действия украинский куратор пообещал гражданину Румынии помочь выехать из России и вступить в ряды запрещенного на территории РФ вооруженного формирования Украины. В дальнейшем мужчина планировал участвовать в боевых действиях против России.

Однако сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, а следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю, в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении него.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в трех регионах России.

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