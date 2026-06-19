Шурыгина не стала обжаловать домашний арест по делу о порнографии

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогеру грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Блогер Диана Шурыгина, получившая широкую известность в 2016 году после скандала с изнасилованием, не стала обжаловать домашний арест по делу о распространении порнографии. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщили в Троицком суде Москвы.

«Постановка введена в законную силу», — сообщили в пресс-службе.

Диане Шурыгиной предъявлено обвинение по делу о распространении порнографии. Ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Прежде московский суд назначил интернет-звезде меру пресечения в виде домашнего ареста. В частности, Шурыгиной запрещено пользоваться мобильным телефоном и выходить в интернет. Кроме того, ей нельзя контактировать со свидетелями, подозреваемыми и другими лицами, причастными к делу. Общаться обвиняемой можно лишь со своим защитником.

Диана Шурыгина «прославилась» десять лет назад. Тогда 16-летняя девушка заявила, что на вечеринке в Ульяновске ее напоили и изнасиловали два молодых человека. В итоге одного из них, Сергея Семенова, приговорили к восьми годам лишения свободы.

После резонансного дела Шурыгина переехала в Москву, вышла замуж за оператора одного из федеральных каналов и стала активно развивать свой блог, где, по версии следствия, и публиковала интимные видео и фото.

Ранее Сергей Семенов прокомментировал задержание Дианы Шурыгиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.