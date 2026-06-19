Рвота и резкая боль: врачи спасли девочку, проглотившую магнитные шарики
В больнице Подольска спасли проглотившую магнитные шарики девочку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Ребенок был экстренно доставлен в больницу после резкого ухудшения состояния.
В Подольской детской больнице врачи провели экстренное вмешательство и спасли четырехлетнюю девочку, которая случайно проглотила магнитные шарики.
Пациентку доставили в медучреждение из деревни Бородино с жалобами на сильные боли в животе и повторяющуюся рвоту. Сначала врачи предположили острое воспаление аппендикса, однако рентген выявил в брюшной полости скопление магнитных предметов.
По словам детского хирурга Александра Семенова, ребенка срочно перевели в реанимацию. Перед операцией ей провели интенсивную подготовку из-за выраженного обезвоживания.
Хирурги выполнили малоинвазивную операцию, а затем через небольшой разрез извлекли цепочку из 14 магнитных шариков, успевших соединиться внутри кишечника. После этого поврежденный участок был ушит. В настоящее время девочка находится в палате, ее состояние оценивается как стабильное.
Специалист отметил, что подобные предметы крайне опасны: магниты могут сцепляться через стенки кишечника, приводя к отмиранию тканей и тяжелым осложнениям. Врач также призвал родителей внимательно следить за игрушками детей и по возможности исключать такие наборы из использования.
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