От Москвы 2040 до медицины будущего: объявлены победители «Первого кубка нейроконтента»

Фото: пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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Участники создавали не просто отдельные ролики, а полноценные визуальные миры, героев и сюжетные вселенные.

В Москве подвели итоги «Первого кубка нейроконтента» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финал прошел 18 июня в «МосХаб. Сколково», где 20 команд из разных регионов страны за несколько часов создали короткие видеоролики о технологическом будущем России.

Участники работали с четырьмя кейсами. Среди них — от Москвы 2040 года и медицины будущего до инженерной школы, беспилотных систем и цифровых городских сервисов. Заявки на участие в проекте подали 1300 человек, в финал вышли 20 команд.

Суперфиналистом медиахакатона стала команда «Кролики». Она работала над кейсом «Код жизни: медицина будущего» и представила ролик о мире, где искусственный интеллект, биоинженерия, генетические технологии и цифровые медицинские системы помогают людям жить дольше и качественнее.

Контракты на 500 тысяч рублей от АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на создание социально значимого контента получили сразу две команды — «Кролики» и «Нейромышленники».

«Сегодня идет борьба за образы будущего. За то, кто станет героем для молодого поколения. За то, какие технологии будут вызывать гордость. За то, какие истории будут звучать. Участники „Первого кубка нейроконтента“ доказали: в России есть авторы, которые умеют работать с ИИ по-настоящему — ради смысла», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

По его словам, платформа помогает таким авторам развиваться и превращать идеи в реальные проекты.

Участники создавали не просто отдельные ролики, а полноценные визуальные миры, героев и сюжетные вселенные. В дальнейшем такие идеи могут развиваться в формате вертикальных сериалов, медиафраншиз и социально значимых цифровых проектов.

В кейсе «Москва 2040: технологии, которые работают для людей» победила команда «АСНОВА». Второе место занял «Авангард», третье — «Студия «Ноль».

В направлении «Технологическое будущее: страна инженеров и создателей» лучшей стала команда «Енисей и Ангара». Второе место заняла nada_prod, третье — «ЕР».

В кейсе «Код жизни: медицина будущего» победили «Кролики», второе место получили «Нейромышленники», третье — «СВИФТ».

В направлении «Москва — город заботы» первое место заняла команда «Большие медиа». Второй стала команда «Артефакт», третьей — «Нейрошкола».

Работы участников оценивало экспертное жюри. В него вошли Алексей Максаков — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, Илья Медведев — руководитель проектов Всероссийской политической партии «Единая Россия», секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия», Алексей Гореславский — генеральный директор Института развития интернета, Оксана Старостина — заместитель генерального директора Института развития интернета, Дмитрий Онтоев — советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, Ольга Романец — заместитель генерального директора фонда «Московский инновационный кластер», Кластер медиатехнологий, Арсений Беленький — генеральный директор Центра технологических инициатив «Сколково», Андрей Безруков — председатель Правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий», Геннадий Гурьянов — директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» и Илья Баксанов — генеральный директор Центра креативных проектов.

Директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов отметил высокий уровень участников и рассказал, что решение поддержать две команды было принято уже во время конкурса.

«Судя по видеороликам, которые мы увидели, сегодня в хакатоне приняли участие сильнейшие креаторы и сразу две команды-победителя предыдущих соревнований. Также радует, что конкурс становится семейным. Одна из команд приехали всей семьей: папа, мама и годовалый ребенок. Пока мама создавала контент, папа занимался ребенком. Сегодня многие достойны победы, поэтому уже во время конкурса решил, что контракт на полмиллиона получат сразу две команды», — поделился Гурьянов.

Участники команды «Кролики» рассказали, что уже в третий раз принимают участие в «Первом кубке нейроконтента» и смогли одержать вторую победу.

«Главное, что мы усвоили за это время: искусственный интеллект — это мощный, но всего лишь инструмент. Самую важную часть — сценарий, идею, юмор — все равно пишет человек. Нейросеть выдает банальщину, если не вложить в нее живую мысль. Мы прописываем каждую шутку, каждый поворот, а потом уже визуализируем с помощью ИИ — и тут уже техническая магия», — отметили участники команды.

Победители и призеры кейсов также получили специальные призы от партнеров проекта. Лучшие команды смогут претендовать на статус резидента АНО «Центр беспилотных систем и технологий» и ускоренный доступ к мерам поддержки организации.

«Первый кубок нейроконтента» стал одной из площадок для авторов, работающих на стыке технологий, искусства, медиа и искусственного интеллекта. Проект показал, как генеративный ИИ может использоваться не только для визуальных эффектов, но и для создания содержательных историй, персонажей и образов будущего.

Проект является одним из трех ключевых треков «Цифрового прорыва» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2026 году также стартовали ИТ-хакатоны и «Антифейк-чемпионат». Все направления нацелены на поиск талантов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и медиа.

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